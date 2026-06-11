La RD del Congo aumenta a 676 los casos confirmados de ébola, incluyendo 136 muertes

En un comunicado difundido en la red social X, el Ministerio de Salud congoleño indicó que 629 casos se concentran en las provincias de Ituri -epicentro del brote-, mientras que 44 se contabilizan en Kivu del Norte y tres en Kivu del Sur.

Además informaron que tres nuevas zonas de salud se encuentran afectadas por la enfermedad en los pueblos de Masereka y Vuhovi en Kivu del Norte y Kambala en Ituri, que se suman a las 26 áreas sanitarias golpeadas anteriormente.

También, destacaron que otras dos personas se recuperaron del ébola, lo que eleva a 32 el total de pacientes dados de alta, mientras que 260 personas se encuentran hospitalizadas o en aislamiento.

El brote fue declarado el pasado 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Sudán del Sur y Uganda, pero se propagó después a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La epidemia también se ha expandido a Uganda, donde se han detectado hasta ahora 19 contagios, incluyendo 14 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos muertos.

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El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "alto" el riesgo de brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

La OMS estima que el virus comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote, al que calificó el 17 de mayo como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.