La Unión Africana pide un nuevo compromiso con el diálogo y la diplomacia en Oriente Medio

La Comisión (secretariado) de la UA alertó en un comunicado de que "estos acontecimientos pueden desestabilizar aún más una situación ya de por sí frágil y suponen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales".

"La Comisión insta a todas las partes a que actúen con la máxima moderación, se abstengan de llevar a cabo acciones que puedan provocar una mayor escalada y se comprometan de nuevo con el diálogo y la diplomacia como única vía sostenible para resolver las diferencias", añadió.

La organización panafricana reiteró que "la inestabilidad persistente en la región del Golfo tiene importantes repercursiones para África, incluyendo perturbaciones en los mercados energéticos mundiales, el aumento de los costes del transporte y de las productos básicos y efectos negativos sobre el crecimiento económico, el comercio y el desarrollo de todo el continente".

Estados Unidos atacó la pasada noche por segundo día consecutivo a objetivos iraníes, con bombardeos contra varios puntos en el sur del país, además de las ciudades de Karaj, a unos 50 kilómetros de la capital, Teherán, y Gorgan, en la costa del Caspio.

Irán respondió con nuevos ataques contra bases estadounidenses en Kuwait, Jordania y Baréin, y además declaró cerrado el estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que permitía en las últimas semanas el paso de un número limitado de buques.

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Se trata de la peor escalada militar entre los dos países desde el inicio del alto el fuego el pasado 8 de abril -que Teherán consideró este jueves "sin efecto en la práctica" tras los nuevos ataques-, y se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que Irán ha tardado demasiado en negociar un posible acuerdo.