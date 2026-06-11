Las exportaciones brasileñas de café caen un 12,4 % hasta mayo

Los ingresos brasileños por las exportaciones de café entre enero y mayo sumaron 5.552 millones de dólares, con una caída del 14,6 % frente al mismo período del año pasado, según los datos del Consejo de los Exportadores de Café (Cecafé).

"Esa reducción este año es un reflejo de la caída de la cosecha que termina en junio y de las exportaciones voluminosas del año pasado", explicó el presidente de Cecafé, Márcio Ferreira.

Pese a la caída de las ventas en el acumulado del año, las exportaciones crecieron un 3,4 % en mayo frente al mismo mes del año pasado y se ubicaron en 3,1 millones de sacas.

El aumento del volumen no se reflejó en los ingresos, que se redujeron en un 16 % en mayo frente al mismo mes de 2025, hasta 1.050 millones de dólares. Tal reducción obedeció a la caída de la cotización internacional del grano.

"El clima está favorable en la mayor parte de las zonas productoras y eso permite una cosecha con excelente calidad, productividad elevada y, consecuentemente, buen volumen. Por eso esperamos un crecimiento de los embarques, principalmente en el segundo semestre", dijo.

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De acuerdo con las proyecciones del Gobierno, Brasil recogerá en 2026 una cosecha récord de 66,2 millones de sacas de café, un 17,1 % superior a la de 2025.

Ferreira aclaró, no obstante, que las exportaciones de este año pueden ser afectadas por las tensiones geopolíticas, la falta de capacidad en los puertos brasileños y la incertidumbre sobre si Estados Unidos impondrá aranceles adicionales a las compras de café brasileño.

"Las constantes idas y venidas en los asuntos arancelarios del gobierno estadounidense generan dudas y acaban por retardar los negocios", afirmó al referirse a la amenaza del Gobierno de Donald Trump de imponer tasas adicionales del 32,5 % sobre las compras procedentes de Brasil.

Según Cecafé, Alemania fue el principal importador de café brasileño en los cinco primeros meses de 2025, con compras por 1,9 millones de sacas.

Enseguida se ubicó Estados Unidos, que hasta el año pasado era el principal destino, con 1,8 millones de sacas, tras reducir sus compras en 38,4 % por el aumento de los aranceles.

Los otros tres principales destinos fueron Italia (1,4 millones de sacos), Bélgica (917.385) y Japón (734.591).