León XIV en España. Día 6

El pontífice ofició una misa ante 41.000 personas en el estadio de fútbol de Gran Canaria para poner el broche a una jornada que arrancó en el puerto de Arguineguín, pronunciando un potente discurso sobre migración ante unas 2.000 personas, más de la mitad nacidas en África y en América Latina.

Además del duro mensaje que envió a los gobernantes, el papa se dirigió directamente a los migrantes: "Queridos", les dijo, y se "inclinó" ante su "dignidad".

"No son números ni expedientes. Ustedes son personas. Con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar", proclamó.

Desde 2014, cuando Naciones Unidas comenzó a llevar la cuenta de las vidas que se cobra el Atlántico en esa travesía, un total de 2.760 personas han muerto en dicha ruta.

La cifra es, sin embargo, una estimación a la baja, al no incluir cientos de naufragios sin supervivientes. Otras fuentes como la organización Caminando Fronteras han documentado 26.466 muertes y desapariciones en precarias embarcaciones (conocidas en España como cayucos o pateras) que intentan llegar a Canarias.

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Arguineguín se encuentra en Gran Canaria, una de las siete islas del archipiélago español, también popular destino de turistas europeos.

El fallecido papa Francisco, que comenzó su pontificado en otro símbolo migratorio, la isla italiana de Lampedusa, siempre quiso visitar las Canarias, aunque finalmente no pudo hacerlo. Su sucesor al frente de la Iglesia católica ha cumplido así su deseo inconcluso y ha convertido Canarias en su particular Lampedusa.

Después, poco a poco, otros migrantes que perdieron algún familiar en el océano fueron lanzando flores al agua, en un emotivo ritual con el que el pontífice quiso recordar a las miles de personas que han muerto intentado llegar a Europa en los últimos años y ofrecer consuelo a sus familias, muchas de las cuales siguen sin recuperar los cuerpos ni poder realizar ceremonias de despedida que les ayuden a sobrellevar el duelo.

Narró que dejó Nigeria para poder dar una vida mejor a sus dos hijas, pero fue capturada por una mafia.

Cuando llegó el momento de cruzar el mar, vio "cómo las personas que salieron antes ese mismo día murieron ahogadas". Después de ese duro viaje consiguió llegar a España, se quedó embarazada de un traficante, le quitaron el bebé y la obligaron a prostituirse.

"Cuando la policía detuvo a quienes me tenían presa, por fin pude tenerlo conmigo", continuó la voluntaria, que no pudo contener el llanto durante la lectura.

Es una talla realizada por los indios tarascos de México que llegó a las Canarias "de forma milagrosa" en el siglo XVI, según la tradición oral.

El barco que la transportaba naufragó y unos esclavos utilizaron el Cristo como balsa para salvarse, que fue visto por un pastor de la zona que recuperó la talla confeccionada con pasta de millo (maíz), cañas y papel, una técnica americana milenaria.