Meloni reclama a la UE un negociador para Ucrania y critica cumbres "no representativas"

"Nuestra postura no cambia: apoyar a Kiev y mantener la presión sobre Moscú siguen siendo el único modo serio de crear condiciones que puedan obligar a la apertura de una verdadera etapa de negociaciones", sostuvo Meloni en una comparecencia parlamentaria previa a su participación en el próximo Consejo Europeo.
La primera ministra expresó su apoyo al vigésimo paquete de sanciones europeas contra Moscú, ya que, reprochó, "Rusia sigue rechazando un alto el fuego y el inicio de negociaciones serias".
"Será necesario mantener una fuerte presión política y económica", refirió.
Meloni alegó que, en una eventual mesa de negociación entre Ucrania y Rusia, se abordarán cuestiones que conciernen a Europa y, por ello, es el bloque comunitario quien "debe negociarlas".
Así, reclamó la necesidad de que la UE "identifique una figura de autoridad, investida de la confianza y del mandato de todos los Estados miembros para representar el punto de vista de Europa".
Por el contrario, criticó que Europa prosiga "a tientas con formatos variables y no suficientemente representativos" porque, avisó, eso "solo produce fragmentación, confusión y debilidad".
"El verdadero problema, desde mi punto de vista, no es quién forma o no parte de este o aquel formato, sino el hecho de que, en la actualidad, ningún formato tiene la legitimidad para hablar en nombre de toda Europa", reprochó.
Aunque no aludió directamente a este hecho, sus palabras llegan pocos días después de la reunión sobre Ucrania en Londres entre el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron y el canciller alemán, Friedrich Merz.