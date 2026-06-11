Ministra alemana de Justicia plantea que violaciones no prescriban hasta pasados 20 años

"Deberíamos alargar el plazo de prescripción de las violaciones. El plazo ahora mismo es, por norma, de cinco años. Es demasiado corto. Desde mi punto de vista serían apropiados 20 años, igual que en delitos igual de graves", dijo este jueves en una entrevista con el grupo de medios RND.

"Queremos ajustarlo lo antes posible", agregó Hubig, y señaló que su Ministerio trabaja también en una enmienda legal para que los feminicidios sean castigados de forma consecuente como asesinato y no como homicidio.

Hubig aludió, al justificar la necesidad de alargar el plazo hasta la prescripción, a un caso ocurrido en la ciudad de Hamburgo, en el norte alemán, que según su descripción guarda similitud con el de Gisèle Pelicot en Francia

La fiscalía de esa ciudad alemana acusa a un hombre de haber violado a su esposa "docenas de veces" durante muchos años, cuando ella se encontraba inconsciente, y de haber documentado los hechos con fotografías y vídeos.

"Pese a esta aplastante evidencia, muchos actos posiblemente no se pueden castigar, porque ocurrieron hace más de cinco años. Algo así es difícilmente soportable. Se trata por supuesto del problema general de que un plazo de prescripción para las violaciones es demasiado corto", afirmó la ministra.

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En la entrevista, también se mostró partidaria de legislar en base al principio de "sólo sí es sí", tras haber implementado en 2016 el de "no es no", es decir, que se castigue una violación a pesar de que no haya mediado una defensa física contra la agresión.

"Las afectadas han de ser protegidas también cuando por ejemplo se encuentran paralizadas por el shock y ni siquiera pueden articular un 'no'. Muchos Estados europeos ya cuentan con esta solución y funciona. Veo en ello un ejemplo", dijo, en alusión a una doctrina que en España entró en vigor en 2022.

Hubig también defendió que se criminalice el hecho de que alguien no denuncie planes para cometer delitos violentos de los que ha tenido conocimiento.

"Si hay hombres que hablan en plataformas digitales de violaciones que planean, desde mi punto de vista, es correcto decir: 'quien tiene conocimiento de uno de estos grupos de chat y no denuncia, comete un delito'", aseguró.