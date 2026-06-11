Papa León inicia visita histórica en Canarias y denuncia la “indiferencia” hacia los inmigrantes

En un momento de endurecimiento de las políticas de acogida de inmigrantes en numerosos países, con excepciones escasas como la de España, León XIV ya se refirió a este tema el lunes pasado en su discurso ante el Parlamento, en Madrid.

El papa León XIV denunció la “indiferencia” hacia los inmigrantes, que son explotados o fallecen en el mar intentando llegar a Europa, durante un acto en el puerto de Arguineguín, en la isla española de Gran Canaria.

“Hoy existen monstruos que acechan estos mares: mafias que trafican con la desesperación, tratantes que esclavizan mujeres y niños y la indiferencia de muchos que permiten que los pobres sean tragados por la explotación o por el olvido”, indicó el pontífice desde este puerto convertido en una de las puertas de entrada de las precarias embarcaciones que traen a numerosos inmigrantes hasta el archipiélago atlántico.

Entre otros, también el papa dijo que “no se puede hablar de dignidad y dejar que los mares sean cementerios”.

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Testimonio de migrantes

El pontífice escuchará el testimonio de inmigrantes, realizará una ofrenda floral, y pronunciará unas palabras, en un acto bautizado como “Encuentro con las Realidades de Acogida a los Migrantes”.

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“En su momento, aquí sufrimos muchas emociones. Seguimos sufriendo muchas emociones. Emociones de alegría, en muchas ocasiones, porque salió la intervención bien”, dijo José Antonio Rodríguez Verona, responsable regional de Cruz Roja a cargo de la primera atención de los inmigrantes.

“Y alguna que otra vez también hemos sido derrotados, porque personas que llegan a pie de muelle fallecen o han llegado fallecidos” a tierra, añadió.

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El año pasado casi 1.200 migrantes murieron o desaparecieron en la ruta hacia Canarias, según la Organización Internacional para las Migraciones.

“El papa Francisco nos escribió una carta que nos decía dos cosas. Una era el deseo de venir a animar y acompañar al pueblo de Canarias y a la iglesia de Canarias con respecto a la respuesta que estaba dando a la migración”, explicó a la AFP José Mazuelos, obispo de la diócesis de Canarias. Y la otra, añadió Mazuelos, “poner un foco de luz al problema o a la realidad de la migración”.