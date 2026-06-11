Parlamento venezolano avanza en ley para impulsar comercio ganadero y castigar contrabando

La ley, que consta en principio de 17 artículos, tiene por "objeto regular, proteger y fomentar la actividad ganadera nacional en todas sus modalidades y formas, estableciendo así mecanismos de control, de fiscalización y trazabilidad tecnológica", explicó la diputada chavista, Gerardina Parada, al presentar el proyecto ante la plenaria de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

De manera genérica, Parada explicó que el fin es impulsar la producción primaria ganadera, modernizar la producción pecuaria y "optimizar los procesos administrativos vinculados a la comercialización".

La intención, indicó, es "diseñar un régimen eficaz de sanciones administrativas e indexación económica" ante los casos de contrabando de extracción o de "alteración de sistemas de control" para asegurar el "resarcimiento real de los daños causados a las unidades de producción" o productores.

El proyecto de ley ahora debe ser sometido a un proceso de consultas con diferentes sectores y posteriormente discutido artículo por artículo en un nuevo debate en el Parlamento para que quede definitivamente sancionado.

Adicionalmente, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, ordenó la conformación de una comisión mixta entre los diputados del área de política interior y de economía para que evalúen, junto a la Fiscalía, las sanciones penales que se le pueda imponer a quien cometa abigeato.

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El parlamentario hizo esta petición luego de avalar una intervención del diputado opositor Julio César Reyes, quien hace parte de la fracción Libertad, a la que pertenece Henrique Capriles, en la que denunciaba casos de extorsión o contrabando.

"Le haría falta un articulado que contemple sanciones ejemplarizantes, sanciones penales para que el productor ganadero que ha sido víctima de abigeato, invasiones en sus unidades productivas se sienta con mayor seguridad", planteó Reyes.

Rodríguez entonces reconoció que una de las denuncias que más ha recibido de ganaderos es precisamente por temas de seguridad, y señaló que efectivamente las sanciones en la ley vigente hasta ahora son "pírricas".