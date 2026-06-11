PDVSA y Shell inspeccionan infraestructura y producción de complejo gasífero en Venezuela

La inspección al Complejo Muscar, ubicado en el estado Monagas (este), estuvo encabezada por el presidente de la petrolera venezolana, Héctor Obregón, y el de Exploración y Producción de la empresa británica, Peter Costello, según un mensaje difundido por PDVSA en su cuenta de Telegram.

Los directivos "sostuvieron un encuentro para la ejecución de trabajos asociados con la expansión de la capacidad de producción, el fortalecimiento de la infraestructura de manejo de gas y la mejora de la confiabilidad operacional", dice el texto.

Obregón y Costello estuvieron acompañados de sus equipos y constataron que el "talento humano de PDVSA" realiza operaciones "de manera sostenida" en el complejo para "garantizar la producción de petróleo y gas natural asociado de los campos Carito y Pirital, que motorizan el funcionamiento de la industria nacional y la generación eléctrica", añadió la publicación.

Tras la aprobación, en enero pasado, de una reforma a la Ley de Hidrocarburos que allanó el camino para la llegada de inversionistas privados y extranjeros bajo el amparo de Estados Unidos, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó acuerdos con Shell en Caracas durante un encuentro al que asistió el secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum.

Entre los convenios se incluyó una alianza "técnico-financiera" para desarrollar una de las divisiones de PDVSA, informó luego el presidente de la empresa estatal.

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Además, el pasado 12 de marzo el director ejecutivo de la empresa venezolana Vepica, Juan Nutt, dijo a EFE que la compañía alcanzó un acuerdo con Shell para el desarrollo de campos de petróleo y de gas en el país suramericano.