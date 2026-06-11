Mundo
11 de junio de 2026 a la - 08:33

Sube la tensión en Oriente Medio: Irán anuncia cierre total de Ormuz

Un helicóptero MH-60R Sea Hawk se acerca al USS Delbert D. Black (DDG 119) después de patrullar el mar Arábigo en apoyo al bloqueo de Estados Unidos contra Irán.
Un helicóptero MH-60R Sea Hawk se acerca al USS Delbert D. Black (DDG 119) después de patrullar el mar Arábigo en apoyo al bloqueo de Estados Unidos contra Irán.

TEHERÁN. El estrecho de Ormuz, clave para el suministro global energético, está totalmente cerrado anunció la autoridad reguladora marítima de Irán, en represalia por los nuevos ataques de Estados Unidos. La tensión sube en Oriente Medio en el contexto de la guerra iniciada en febrero de este año.

Por AFP

La nueva autoridad iraní encargada de supervisar el estrecho de Ormuz confirmó que el tránsito por esta vía, clave para el transporte de hidrocarburos, queda completamente cerrado hasta nuevo aviso, tras los últimos ataques de Estados Unidos.

“Debido a las tensiones causadas por la agresión de las fuerzas estadounidenses en la región, y el anuncio hecho anoche por las fuerzas armadas iraníes, el estrecho de Ormuz quedará cerrado hasta nueva orden”, indicó en un mensaje en X la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico.

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Irán tiene bloqueado en buena medida el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, pero hasta ahora permitió el paso diario de unos veinte buques.

Los Guardianes de la Revolución avisaron ayer de que el estrecho quedaría cerrado, tras los ataques norteamericanos de las últimas horas.