Sube la tensión en Oriente Medio: Irán anuncia cierre total de Ormuz

La nueva autoridad iraní encargada de supervisar el estrecho de Ormuz confirmó que el tránsito por esta vía, clave para el transporte de hidrocarburos, queda completamente cerrado hasta nuevo aviso, tras los últimos ataques de Estados Unidos.

“Debido a las tensiones causadas por la agresión de las fuerzas estadounidenses en la región, y el anuncio hecho anoche por las fuerzas armadas iraníes, el estrecho de Ormuz quedará cerrado hasta nueva orden”, indicó en un mensaje en X la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico.

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Irán tiene bloqueado en buena medida el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, pero hasta ahora permitió el paso diario de unos veinte buques.

Los Guardianes de la Revolución avisaron ayer de que el estrecho quedaría cerrado, tras los ataques norteamericanos de las últimas horas.