Usuarios de Polymarket apuestan que la capitalización de SpaceX puede superar 2 billones

La plataforma líder de los mercados de predicciones ofrecía un rango de apuestas sobre la "capitalización de SpaceX al cierre de mercado de la OPI (oferta pública inicial)", cuestión que acumulaba un volumen de inversión de 2,8 millones de dólares.

La apuesta más popular, con un 53 % de apoyo, predice que SpaceX alcanzará un valor de mercado entre 2 y 2,5 billones de dólares al cierre de mañana, mientras que la siguiente, con un 31 % de apoyo, sitúa la cifra entre 1,5 y 2 billones.

Los usuarios de Polymarket daban una probabilidad del 99 % a una capitalización superior a 1 billón de dólares, la apuesta más segura.

La empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) del magnate Elon Musk debutará en el índice Nasdaq con un precio de 135 dólares por título y espera captar unos 75.000 millones, lo que sitúa su capitalización en torno a 1,77 billones.

La otra plataforma líder de los mercados de predicciones, Kalshi, no ofrecía apuestas sobre la salida a bolsa de SpaceX, sino sobre el sector corporativo en el que se integrará o cuán rico se hará Musk antes de 2027.

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Frente al optimismo de estas plataformas, que permiten comprar y vender "contratos" ligados al resultado de eventos futuros de casi cualquier tipo, algunos analistas expresaban escepticismo sobre las grandes cifras, dado que SpaceX no es rentable.

Morningstar, una de las principales firmas de análisis financiero, sitúa el valor en torno a los 780.000 millones de dólares, aunque en su escenario más optimista lo eleva a 1,3 billones.