Venezuela y Organización Ítalo-Latinoamericana evalúan cooperación internacional

En nota de prensa, el Ministerio de Exteriores indicó que el encuentro se dio en el palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo en Caracas, con la finalidad de verificar la agenda común en materia de cooperación internacional, desarrollo económico, transición energética y relaciones diplomáticas entre Venezuela e Italia y el organismo intergubernamental.

Durante la reunión, prosiguió la Cancillería, las autoridades abordaron el potencial de proyectos estratégicos, evaluación de iniciativas conjuntas en diferentes áreas, formación técnica y el fortalecimiento institucional que la organización promueve activamente en Latinoamérica.

La mandataria venezolana estuvo acompañada del vicepresidente de Gas de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Jannier Viloria; el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco; así como la embajadora de Venezuela en Italia, María Elena Uzzo.

Silli estuvo presente en la reunión junto a la consejera del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, Ana Cecilia Bonilla.

En abril pasado, el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, se reunió en Roma con el titular venezolano de Comercio Exterior, Johann Álvarez Márquez, para animar a la liberación de presos políticos y proponer un mayor comercio entre ambos países.

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El encuentro se produjo en el marco del Foro empresarial Italia-América Latina celebrado en la ciudad italiana de Prato (norte), según informó Exteriores entonces en un comunicado.

El pasado enero, Caracas dijo que acordó con Roma elevar sus misiones diplomáticas al rango de embajadores, ya que desde 2019 el máximo representante del país europeo en Venezuela ha sido un encargado de negocios.