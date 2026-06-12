1,3 millones en joyas de Zapatero: zafiros, rubíes, diamantes o un collar de 278.000 euros

La valoración de estas piedras preciosas la ha hecho una joyería, Ansorena, a petición del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, en colaboración con el Instituto Gemológico Español, encargado de analizar rubíes, esmeraldas y zafiros.

El collar de más valor es de oro blanco de 18 kilates, pesa 82 gramos, tiene dos esmeraldas naturales originales de Zambia y está cuajado de diamantes, según señala el informe de la joyería aportado a la causa, al que ha tenido acceso EFE este viernes.

También es de oro blanco otro collar con un valor de 220.000 euros (254.000 dólares), que tiene trece zafiros originales de Tailandia, junto a diamantes que forman "un delicado diseño vegetal calado", según indica esta joyería, que desde su apertura en el siglo XIX ha surtido a la Casa Real española.

Además, entre las joyas incautadas también hay otro collar de dimantes y rubíes, una pulsera de oro, pendientes de piedras preciosas, más conjuntos de preciado valor y relojes de marca de entre 3.000 a 6.000 euros (casi 3.500 y 7.000 dólares).

Estos hallazgos han llevado al juez que lleva el caso a ampliar la investigación al expresidente del Gobierno español a un posible delito fiscal y de presunto contrabando puesto que el origen de las joyas aún no ha sido justificado.

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Zapatero, que tiene previsto declarar los próximos 17 y 18 de junio en la Audiencia Nacional como investigado en la causa que instruye el juez Calama, atribuyó las joyas a herencias de su madre y su suegra, y regalos no especificados.

La investigación al antiguo líder del partido socialista (PSOE), el mismo al que pertenece el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, le sitúa como presunto "vértice" de una trama de tráfico de influencias en beneficio de la aerolínea Plus Ultra.

El juez destaca el presunto "liderazgo" de Zapatero en una supuesta red de tráfico de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente la concesión de un préstamo de 53 millones de euros de dinero público para el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021, a cambio de beneficios económicos.