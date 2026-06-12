ACNUR y OIM esperan que pacto de migración de UE garantice "sistemas de asilo más justos"

Ginebra, 12 jun (EFE).- La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) valoraron positivamente la entrada en vigor este viernes del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, y manifestaron su esperanza en que sirva para una mejor gestión y "sistemas de asilo más justos".