Bruselas recalca respaldo al servicio diplomático de la UE tras críticas

"El Servicio de Acción Exterior forma parte de las instituciones que ejecutan las políticas de la Unión Europea y, por lo tanto, obviamente, nuestra presidenta (de la CE, Ursula von der Leyen) lo respalda, así como la labor que realiza", indicó la portavoz jefa de la Comisión, Paula Pinho, durante la rueda de prensa diaria de la institución.

La portavoz respondió así preguntada por la información publicada por medios como el 'Financial Times' sobre las críticas de varios diplomáticos que veían necesario reestructurar el Servicio Europeo de Acción Exterior y el cargo de alto representante, aludiendo a descoordinación y falta de eficiencia.

"Los tratados son claros en cuanto a las competencias y a quién hace qué", zanjó Pinho.

También recordó que Von der Leyen ha expresado anteriormente su postura en lo que respecta a la toma de decisiones y "el hecho de que, efectivamente, en una serie de ámbitos siga existiendo la unanimidad —la posibilidad de que un Estado miembro vete algunas decisiones— nos ha impedido, en algunos casos, seguir adelante".

La política exterior está en manos de los Estados miembros y, para lograr decisiones en ese ámbito, es necesaria la unanimidad de los Veintisiete, aunque diferentes voces hacen hincapié en la necesidad de introducir la mayoría cualificada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El SEAE fue creado al entrar en vigor el actual Tratado de Lisboa en 2009, para aunar en un solo organismo los esfuerzos diplomáticos de la UE (combinó efectivos de la Comisión Europea, el Consejo y los cuerpos diplomáticos nacionales).

Además, fusionó los cargos de alto representante y comisario de Relaciones Exteriores para que la UE pudiera presentar a un mismo interlocutor de cara al mundo.