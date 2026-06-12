BYD anuncia una inversión de 100 millones de dólares para fabricar baterías en Brasil

La compañía de vehículos eléctricos señaló en un comunicado que la inversión se realizará en fases y "de forma creciente".

Asimismo, destacó la utilidad de estas baterías en un país con "desequilibrios regionales de generación" y donde priman sectores económicos que consumen mucha energía, como la minería o la agropecuaria.

BYD dijo que su experiencia en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos le valdrá para dar este paso y añadir una "pieza crucial" a las actividades de la empresa enfocadas a la transición energética.

"La compañía pasa no solo a suministrar medios de transporte limpios y generación solar, sino también infraestructura inteligente capaz de almacenar y gestionar, a gran escala, esa energía con total autonomía", apuntó.

De acuerdo con la empresa automotriz, se trata de la mayor inversión en Brasil en este tipo de baterías y la producción buscará adaptarse "de forma dinámica" a las demandas del mercado latinoamericano.

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Con una presencia de más de 10 años en Brasil, BYD superó en 2025 los 200.000 vehículos eléctricos o híbridos vendidos en el país suramericano.