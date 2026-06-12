China refuerza el control sobre la información negativa de empresas en plataformas online

Las disposiciones, un total de 10 medidas, fueron adoptadas por los principales sitios web y plataformas en una "Convención de Autorregulación" realizada bajo la orientación de la Administración del Ciberespacio de China, que las difundió en un comunicado este viernes.

El texto exige a las plataformas eliminar la información que revele la privacidad personal de los empresarios y controlar los comentarios insultantes, abusivos o difamatorios contra ellos, al tiempo que obliga a retirar la información falsa o inexacta y a actuar contra las cuentas automatizadas que difundan mensajes homogéneos sobre empresas.

Respecto a los temas de tendencia, la normativa estipula prohíbe la difusión de información negativa sobre compañías generada por inteligencia artificial (IA), así como la amplificación de "batallas verbales" entre empresarios, contenidos sobre su vida privada y temas negativos no verificados.

En lo relativo a las recomendaciones algorítmicas, las plataformas no podrán recomendar cuentas de "medios propios" que recopilen información negativa sobre empresas o empresarios, a las que además se cancelarán los privilegios de monetización, incluidos los ingresos publicitarios.

La convención también estipula que las plataformas deberán dar visibilidad a las declaraciones públicas oficiales de empresas y empresarios, y eliminar con rapidez los contenidos que las contradigan.

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Un funcionario de la Administración del Ciberespacio señaló en el comunicado que la medida contribuirá a construir consenso en la industria, fortalecer la autorregulación del sector y proteger los derechos e intereses legítimos de empresas y empresarios en internet.

China es el país con más internautas del mundo, pero a la vez uno de los que ejercen mayor control en los contenidos: servicios populares en el resto del mundo como Google, Facebook, Twitter o YouTube están bloqueados en el país desde hace años.