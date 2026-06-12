Claves de la cumbre del G7: guerras, desequilibrios globales y el imprevisible Trump

Objetivos que dependerán en buena parte del imprevisible presidente estadounidense, Donald Trump, que llegará a la idílica localidad prealpina -situada a las orillas del lago Lemán y convertida en una fortaleza por casi 15.000 efectivos- el mismo lunes, al día siguiente de su 80 cumpleaños.

Será la primera ocasión de reencontrarse con los mandatarios de Francia, Canadá, Alemania, Italia, Reino Unido y Japón, tras la guerra que lanzó junto a Israel contra Irán, que incendia la región y que cerró el estrecho de Ormuz. Están además como telón de fondo sus aranceles y su avidez por Groenlandia.

Trump está poniendo todo de su parte para llegar a Évian con un acuerdo con Irán bajo el brazo. Este jueves dijo que la guerra había terminado, aunque medios estatales iraníes señalaron que aún no se ha alcanzado ningún acuerdo definitivo. La firma sería, dijo el republicano, en Europa este fin de semana y por parte estadounidense la estamparía su vicepresidente, J.D. Vance.

Lo que quieren sus socios del G7 es asegurarse de que pueden definir con Trump objetivos comunes para desescalar la crisis iraní, pero también en Gaza y Líbano, y reabrir el estrecho de Ormuz.

Se sumarán al debate sobre esta crisis el martes en el almuerzo los mandatarios de Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Catar.

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En la guerra en Ucrania, los europeos insistirán en mantener el apoyo político, financiero y militar, que hoy asumen casi en su totalidad, y en implicar a Estados Unidos.

En presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el G7 también debatirá el martes por la mañana cómo fomentar una negociación directa de Kiev con Moscú para lograr una paz "sólida y duradera", sin concesiones territoriales iniciales ni levantamiento de sanciones. Las discusiones se centrarán en las condiciones del diálogo, que debería partir de la actual línea del frente y, por lo tanto, dejar de pedir a Ucrania que ceda el Donbás.

Fomentar la convergencia para acometer la reducción de los desequilibrios económicos globales es una de las grandes prioridades de la presidencia francesa del G7.

La cita de Évian llega precedida por un diálogo el jueves entre el G7, países invitados (Brasil, India, Corea del Sur, Kenia y Egipto) y China sin precedentes desde la creación del G20 en 2008 y que permitió consensuar, según el Elíseo, la necesidad de reequilibrar la economía mundial mediante crecimiento sostenible, trasladar el debate a la cumbre de diciembre del G20, que preside Estados Unidos, y apoyarse en el FMI.

París aspira a "renovar profundamente" el G7 con el apoyo de socios como Brasil, India o Kenia y con la participación de líderes tecnológicos con los que quiere abordar la regulación digital, y que se sumarán a la cumbre en la comida del miércoles.

Estarán, entre otros, los directores de OpenAI y Anthropic, los estadounidenses Sam Altman y Dario Amodei, respectivamente; el fundador de Mistral AI, el francés Arthur Mensch; el canadiense Aidan Gomez, director ejecutivo de Cohere, la plataforma líder de IA para empresas, o el alemán Robin Rombach, cofundador de Black Forest Lab.

Con ellos, los líderes del G7 debatirán también la protección de la infancia en redes sociales, cuestión que la presidencia espera plasmar en una de las siete declaraciones con objetivos específicos que prepara como colofón de la cumbre, además de narcotráfico, investigación contra el cáncer, inversión en países vulnerables y minerales críticos, clave para la soberanía económica y otro motivo de controversia con China.

Asimismo, la presidencia francesa publicará declaraciones sobre las crisis de Oriente Medio y Ucrania, señaló el Elíseo.

Francia y Suiza han preparado un dispositivo de máxima seguridad para evitar incidentes como los del G8 de 2003 en Évian. Cerca de 16.000 efectivos, entre policías, militares y equipos de emergencia, van a ser desplegados, junto a medios aéreos, drones y sistemas antimisiles para crear una burbuja de protección. Suiza aportará además unos 4.000 militares en coordinación con Francia.

Ante un panorama internacional extremadamente tenso y con dos atentados fallidos previos contra Trump, las autoridades intentan prevenir riesgos terroristas, sabotajes, ciberataques y disturbios.

El operativo implica fuertes restricciones de circulación y controles fronterizos, con vigilancia reforzada en la protesta No-G7 del domingo en Ginebra, tras anular el colectivo sus actividades previstas en el lado francés.