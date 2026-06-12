Díaz-Canel anuncia un paquete de reformas económicas: "son tiempos en que hay que cambiar"

Díaz-Canel afirmó en unas declaraciones a medios cubanos difundidas por la televisión estatal que estos cambios deben responder a "las exigencias de los tiempos actuales", en referencia a la crisis del país, y no tanto a las presiones de Washington para que la isla emprenda profundas reformas económicas y políticas.

"El país no está detenido. El país está enfrentando con inteligencia toda esta situación. No todo lo podemos decir tan claramente porque el enemigo está acechando todo lo que hacemos. Nuestra respuesta tiene que ser la de la unidad", agregó el presidente.

Entre las medidas anunciadas está la entrada de "nuevos actores" en el sector turístico, una de las antiguas locomotoras económicas del país, para "explotar" el parque hotelero de la isla tras la reciente retirada total o parcial de las principales empresas extranjeras en la isla para evitar las sanciones estadounidenses.

Díaz-Canel habló asimismo de reformar el negocio inmobiliariario, donde apuntó cambios en la gestión y la búsqueda de "nuevas modalidades" y "nuevos actores", sin aportar más detalles. El Estado cubano tiene grandes empresas de alquiler de inmuebles.

También habló de aumentar la "autonomía" de las empresas estatales en materia de salarios, de inversión de utilidades (beneficios), de importación y exportación, de asociación con otros actores económicos, de diseño de planes de negocio y de acceso al mercado cambiario.

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La liberalización también afectará al campo, afirmó Díaz-Canel, quien señaló que a los productores agrícolas se les va a permitir el acceso directo a los insumos, la asociación con diferentes actores, la tenencia de cuentas "reales" (con respaldo en efectivo), la participación en el mercado cambiario y se va a tratar de hacer que sus trámites burocráticos sean "lo más ligero posibles".

El presidente cubano indicó que se van a eliminar las importadoras, empresas estatales que intermedian obligatoriamente todo comercio exterior, para que este sector sea "más dinámico".

Subrayó que el Gobierno quiere "incentivar" la inversión extranjera directa y destacó en este punto el papel que pueden jugar los cubanos residentes en el exterior, que van a contar con las mismas condiciones que sus connacionales en la isla.

Sobre el sector privado, anunció que se van a abrir más sectores de la economía a los actores no estatales.

Se refirió además a la reforma del aparato del estado que se había avanzado hace unas semanas y se concretó ésta con un proyecto de ley que prevé la reducción de 27 a 20 ministerios con el objetivo de tener una estructura "más ágil" y con "menos burocracia".

Asimismo indicó que las reformas también buscan acabar con las "contradicciones" entre planificación central y mercado y entre centralización y descentralización.