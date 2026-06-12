El Bundesbank baja el crecimiento de Alemania hasta el 0,5 % en 2026

El Bundesbank prevé que la economía alemana crecerá en 2027 un 0,8 % (1,3 % en los pronósticos de diciembre) y en 2028 un 1,4 % (1,1 %).

Por lo tanto el banco central de Alemania prevé que la economía alemana crecerá este año y el próximo menos pero se recuperará con más fuerza en 2028.

"La guerra en Oriente Medio lastra a la economía alemana y frena la recuperación que comenzó en el semestre de invierno (desde octubre hasta marzo)", según el Bundesbank en sus nuevas proyecciones macroeconómicas semestrales.

"En nuestro período de pronóstico hasta 2028 la coyuntura vuelve a cobrar impulso", dijo el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel.

La recuperación estará apoyada una vez que vuelvan a bajar los precios de la energía, por el impulso de la economía mundial y sobre todo por el impulso fuerte de la política fiscal alemana, añadió Nagel.

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El Bundesbank considera que la política presupuestaria alemana impedirá que Alemania se contraiga en el semestre de verano (desde abril hasta septiembre) porque compensará algo las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

El fuerte encarecimiento de la energía reduce el poder adquisitivo de los hogares y su gasto en consumo.

Además se producen más cuellos de botella en los suministros y una demanda más débil de las empresas debido a la guerra.

La elevada incertidumbre y la subida de los tipos de interés frena la inversión privada.

El Bundesbank prevé que los efectos de la guerra se reducirán porque cree que los precios del petróleo bajarán notablemente de nuevo.

Asimismo, el Bundesbank prevé una inflación armonizada en Alemania en 2026 del 2,9 % (2,3 % en los pronósticos de diciembre), en 2027 del 2,7 % (2,2 %) y en 2028 del 1,9 % (1,9 %).

La inflación subyacente, que descuenta los elementos más volátiles como la energía y los alimentos, será en 2026 del 2,6 % (2,4 %), en 2027 del 2,5 % (2,1 %) y en 2028 del 2,3 % (2,2 %).

Nagel advierte de que si los precios de la energía suben más debido a lo que ocurra en Oriente Medio de lo que asumen los pronósticos, la subida general de los precios podría ser mayor y el crecimiento menor.

Los nuevos pronósticos del Bundesbank están influidos por una incertidumbre muy elevada debido a la situación geopolítica, añadió Nagel.

El déficit estatal y el endeudamiento aumentarán notablemente no sólo debido al aumento del gasto en defensa y las inversiones no militares, sino también debido a descargas de impuestos y transferencias.

El Bundesbank calcula que en el 2028 el déficit estatal de Alemania se situará en el 4,9 % y la cuota de endeudamiento en casi el 70 % del PIB.