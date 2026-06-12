El Centro Aeroespacial Alemán publica su historia cómplice con el nazismo

El estudio abarca la historia de los centros alemanes dedicados a la ciencia aeronáutica entre 1907 y 1945, pero es su monográfico dedicado a las "injusticias" del periodo comprendido entre 1933 y 1945 el que revela cómo participaron de los crímenes del nacionalsocialismo las organizaciones predecesoras del DLR.

El DLR fue creado en 1969 bajo el nombre Instituto Alemán de Investigación y Ensayos Aeroespaciales (DFVLR) y, antes de ser rebautizada en 1997, amalgamó los diferentes centros de investigación en el campo aeronáutico y espacial.

En 2023 comenzaron los trabajos históricos presentados este viernes en el marco de la Feria Internacional Aeronáutica y Espacial de Berlín (ILA) y que comenzarán a ser publicados este verano.

En particular, el volumen que lleva por título "Persecución, experimentos con seres humanos, trabajos forzados: Injusticias en las instituciones precursoras del Centro Alemán de Aeronáutica y Astronáutica" pone de relieve la etapa más oscura de la ciencia aeronáutica y espacial de la historia alemana.

Hubo víctimas mortales en la actividad de esos centros previos a la creación de la DFVLR y "en todas las organizaciones jurídicas predecesoras se emplearon a trabajadores forzados", indicaron a EFE los responsables del estudio.

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Según la investigación, al Instituto Alemán de Ensayos para la Aviación (DVL), organización que estuvo activa entre 1912 y 1945, se le responsabiliza de la muerte de entre diez y treinta presos del régimen nazi del campo de concentración de Dachau, en el sur germano, que perdieron la vida en experimentos con humanos.

En dichas pruebas, Siegfried Ruff, médico de la Fuerza Aérea de la Alemania nazi, estudió la capacidad humana para sobrevivir en situaciones extremas de falta de oxígeno y de presión sobre el cuerpo humano en el desarrollo de tecnologías aeronáuticas.

Además, media docena de esas organizaciones funcionaron aprovechándose de prisioneros de guerra, civiles y científicos puestos al servicio del desarrollo de los productos aeronáuticos de la Alemania nazi.

El DVL, por ejemplo, funcionó como uno de los principales centros de investigación del sector con 231 de estos trabajadores, de los cuales 37 eran prisioneros de guerra soviéticos.

En el Instituto de Investigación Aerodinámica, fundado en 1907 como una de las primeras instalaciones creadas en este campo a nivel mundial, llegó a haber 50 de los llamados "trabajadores del este" -denominación para personas que trabajaban en régimen de trabajos forzados- para obras en las instalaciones en 1943.

El Instituto de Investigación Aeronáutica Hermann Göring, que llevó el nombre del jerarca nazi que llegó a ser jefe de la Fuerza Aérea de la Alemania nazi y que fue condenado a muerte en los tribunales de Núremberg aunque se suicidó antes de ser ajusticiado, empleó principalmente a prisioneros de guerra soviéticos.

A finales de 1944 y principios de 1945, en esa institución había al menos 135 personas trabajando en condiciones de trabajos forzados, a las que se sumaron 15 prisioneros de guerra y un grupo de nueve reos procedentes de un campo de concentración, según la investigación.

Además, el Instituto de Investigación de Radiocomunicaciones Aeronáuticas de Oberpfaffenhofen contó con 46 trabajadores procedentes del oeste y del este europeo -incluidos científicos, mano de obra cualificada y sus mujeres-, a las que se sumaron cuadrillas para obras compuesta por presos procedentes de campos de concentración.

Los ciudadanos judíos de Alemania y Europa, principales víctimas de los campos de exterminio del Tercer Reich, también sufrieron las consecuencias del antisemitismo del régimen nazi en las instituciones predecesoras del DLR.

Fueron despedidos de ellas progresivamente desde 1933 en aplicación de lo impuesto en la Ley de la Función Pública del nacionalsocialismo.