El Gobierno palestino condena la expulsión de una periodista francesa de Israel

"El Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Diáspora condena la decisión de las autoridades de ocupación israelíes de impedir el acceso de la periodista francesa Alice Freussard, corresponsal de Radio Francia Internacional, a la tierra palestina ocupada y su deportación", indicó Exteriores en la red social X.
El ministerio consideró la decisión busca "ocultar la verdad" y calificó la expulsión como una vulneración de las resoluciones de la ONU sobre la libertad de medios.
Exteriores mostró su "plena solidaridad con la periodista Freussard y con otros periodistas e instituciones mediáticas que han sido blanco de ataques, considerando esto una flagrante violación de la libertad de prensa".
El ministro de la Diáspora y Lucha contra el Ansisemitismo de Israel, Amichai Chikli, informó ayer en su cuenta de X de la expulsión de Froussard, acusándola de haber escrito que el ataque a territorio israelí del 7 de octubre de 2023 liderado por Hamás "debe verse 'en contexto'". Chikli equiparó esto a una muestra de apoyo al grupo islamista.
Freussard es la tercera periodista expulsada de Israel por el enfoque de su cobertura sobre el país este 2026.
A finales de abril expulsó a la española Queralt Castillo acusándola de compartir contenido de grupos que promueven el boicot a Israel y de utilizar para referirse a la ofensiva israelí en Gaza el término "genocidio", avalado por una comisión independiente de la ONU y varias prestigiosas organizaciones internacionales.
El primero fue el italiano Alessandro Stefanelli, en enero, cuando intentó entrar al país por tierra desde Jordania y se le denegó el acceso. Las autoridades israelíes le habían retirado previamente el visado digital asegurando que su cobertura informa de forma unilateral en contra de Israel.