El papa pide a los migrantes que se integren, aprendan la lengua y respeten las leyes

Lo dijo en un discurso en la plaza del Cristo de La Laguna, en la isla canaria de Tenerife, en el último día de su visita a España.

En el segundo acto de su jornada en Tenerife, León XIV lanzó también una dura condena a los traficantes de personas y a quienes organizan rutas de muerte: "Por cada vida perdida, cada familia engañada, cada cuerpo sometido, cada mujer amenazada, cada trabajador explotado, habrán de comparecer ante la justicia divina".

El papa mantuvo un encuentro con personas que trabajan por una acogida digna y por la inclusión de la población migrante, celebrado en el casco urbano de La Laguna, declarado patrimonio de la humanidad.

Allí, el pontífice estadounidense aseguró que "las barreras más difíciles de derribar no siempre son de piedra", porque "hay miradas que ven y, sin embargo, no reconocen; convierten un rostro en cifra, una historia en expediente y una diferencia en distancia".

El papa se dirigió a las asociaciones que se ocupan de la integración de migrantes y les dijo que "la acogida abre la puerta", pero "la integración ayuda a cruzar el umbral".

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Integrar "no significa borrar la historia de quien llega ni exigirle que deje atrás todo lo que forma parte de su memoria" y tampoco significa crear "mundos paralelos, cerrados unos a otros, donde las personas conviven sin encontrarse realmente", advirtió León XIV.

Y entonces se dirigió a los migrantes, a quienes pidió "abrirse con confianza a la comunidad que les recibe, aprender su lengua, respetar sus leyes, conocer sus costumbres, participar en la vida común y ofrecer con gratitud sus dones".

"Toda sociedad que acoge tiene deberes hacia quienes llegan; y quien es acogido descubre también que la dignidad reconocida como derecho florece cuando se convierte en responsabilidad y deseo sincero de construir junto a los demás", afirmó.

En este acto, el papa escuchó nuevos testimonios y resaltó que los migrantes "buscan también algo más: una posibilidad concreta de recomenzar, de aprender, de trabajar, de servir, de participar, de no quedar encerrados para siempre en la condición de víctimas".

Pidió no olvidar "a tantos migrantes que, provenientes de Latinoamérica, de Filipinas y de otras latitudes, forman ya parte viva de la comunidad y, con su fe, su trabajo y sus dones, ayudan a renovarla".

"Déjense también evangelizar por ellos, pues seguramente traen consigo regalos que la Providencia ha querido hacer llegar a ustedes a través de quienes se integran", pidió el papa, y agregó: "El extranjero de ayer puede ser el hermano y vecino de hoy".

Y a los católicos, el papa quiso pedirles algo más: "Que la integración no quede reducida a una tarea social, por necesaria que sea. Quien llega a nuestras parroquias necesita pan, techo, lengua, trabajo y protección".

"Una conciencia humana, y más aún una conciencia cristiana, no puede permanecer indiferente ante las víctimas de los naufragios y de la falta de ayuda, ante esos cementerios del mar", dijo el papa.

Asimismo, quiso resaltar que "existe también un naufragio silencioso después de la llegada: quedar solo en una ciudad, sin lengua, sin vínculos, sin trabajo, sin confianza y expuesto a quienes se aprovechan de la vulnerabilidad".

"Integrar es impedir ese segundo naufragio. Es ayudar a que quien llegó lastimado no quede fijado para siempre en su dolor, sino que pueda volver a ponerse en pie, reconocer sus dones y ofrecerlos a la comunidad".

Desde la plaza del Cristo de la Laguna, también lanzó una condena directa "a quienes se aprovechan de la desesperación; a quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio".

"¡Deténganse. Conviértanse!", les exhortó el papa, quien ha advirtió: "Por cada vida perdida, cada familia engañada, cada cuerpo sometido, cada mujer amenazada, cada trabajador explotado habrán de comparecer ante la justicia divina".