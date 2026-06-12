El sur de Europa se prepara para un fin de semana sofocante con temperaturas de hasta 40 º

El calor no va a dar tregua a ningún territorio del Portugal peninsular, donde todos sus distritos están bajo alerta amarilla y muchos municipios han sido declarados bajo riesgo "muy elevado" o "máximo" de incendio.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) ha alertado en su página web de la "persistencia de valores elevados de la temperatura máxima".

Entre las capitales de distrito, Santarém, Évora y Setúbal son las que registrarán valores más altos este viernes, con máximas que rondarán los 39ºC, seguidas por Braga (38ºC), Coimbra (37ºC), Castelo Branco (37ºC) y Beja (37ºC).

En los próximos días se prevé un empeoramiento de las condiciones meteorológicas a causa del tiempo "caliente y seco", y se esperan máximas generalizadas de entre 30 y 37 grados, con valores de 38 a 40 grados en puntos del Alentejo, Ribatejo y valle del Duero, además de noches tropicales en muchos lugares.

Más de 160 municipios de 17 distritos del continente presentan este viernes peligro máximo de incendio y Protección Civil ha advertido de condiciones favorables para la ignición y propagación de incendios rurales, así como de una mayor dificultad en las labores de extinción, especialmente en el interior Norte, Centro y Algarve.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En España son cuatro las comunidades que han activado este viernes avisos por temperaturas de hasta 40 grados, por mala mar o por fuertes rachas de viento: Andalucía, Baleares, Extremadura y Galicia.

En el caso de la comunidad andaluza, los vientos de 90 km/h han elevado el nivel de alerta a naranja (peligro importante).

En las ciudades de Córdoba, Jaén y Sevilla los termómetros subirán hasta los 38-39 grados, y localmente hasta los 40 grados en puntos cercanos.

Estos valores no se limitarán al sur del país, porque gran parte de Galicia(norte de España) también está bajo alerta amarilla y se esperan hasta 36 grados.

Se prevé un aumento de la inestabilidad atmosférica a partir del sábado, lo que se traducirá en el crecimiento de nubes en zonas del interior, que darán lugar a chubascos acompañados de tormenta y de rachas muy fuertes de viento.

Francia espera una segunda ola de calor, tras la vivida a finales de mayo, aunque los servicios meteorológicos no prevén que esta vez se registren temperaturas inéditas. Pero sí anticipan una subida muy significativa de los termómetros, que pueden marcar hasta 36 grados en algunos puntos.

La ola de calor comenzó este viernes en el sur del país, irá subiendo hacia el norte a lo largo del fin de semana y se intensificará en los primeros días de la siguiente, indica Météo France en su boletín de previsión.

Este viernes será el sur el principal afectado, con temperaturas por encima de los 30 grados en la fachada mediterránea, mientras que el sábado una masa de aire caliente subirá por el resto del país y afectará a toda la mitad sur con hasta 34 grados en la Provenza.

El domingo las temperaturas ascenderán en el sur, con hasta 34 grados en Aquitania, pero el tercio norte seguirá a salvo de la ola de calor, con entre 25 y 27 grados en la región de París.

En Italia se espera que este fin de semana suban las temperaturas, con máximas que superarán los 30 °C en buena parte del país e incluso alcanzarán los 34 °C en el sur de la península y las islas.

El Ministerio de Sanidad italiano ha activado para el domingo el nivel de alerta amarilla por calor en Perugia (centro), Campobasso (centro) y Ancona (centro). EFE