Embajadores del E3 condenaron escalada rusa en su reunión con la diplomacia rusa

"Condenaron muy claramente la reciente escalada de Rusia en la guerra de agresión rusa contra Ucrania, así como la intensificación de las campañas de desinformación que percibimos en este contexto", explicó hoy en una rueda de prensa ordinaria la portavoz de Exteriores, Kathrin Deschauer.

Los embajadores del llamado formato E3 incidieron, ante la postura rusa, en la declaración emitida por los jefes de Estado y de Gobierno de estos tres países el pasado domingo y, en particular, en su apoyo al llamamiento de Zelenski a entablar conversaciones directas entre Rusia y Ucrania, con la participación activa de Estados Unidos y Europa, con la perspectiva de un alto el fuego y para permitir nuevas negociaciones.

Respecto a la reunión en el Ministerio de Exteriores de Rusia en Moscú de los embajadores con el vicejefe de la diplomacia rusa, la portavoz indicó que "se trataba de una cita importante que ya estaba programada desde hace tiempo" y confirmó que la iniciativa partió de los diplomáticos del E3.

Respecto al E3, afirmó que se trata de "un formato de trabajo que funciona muy bien en diversos, también otros, contextos", lo cual no significa, al contrario, que todas las cuestiones relevantes que afectan a la paz y la seguridad en Europa no se debatan y coordinen también en un marco más amplio, aseguró.

"Pueden estar seguros de que, en todas las cuestiones relevantes que afectan a la seguridad, la capacidad de defensa y la perspectiva de una Europa pacífica, el Gobierno, pero también estos socios en este formato E3, mantienen un intercambio regular con los demás socios europeos", aseguró.

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La portavoz de Exteriores reiteró que una de las principales aspiraciones del Gobierno alemán es que la guerra de agresión rusa contra Ucrania acabe pronto.

"Vladimir Putin podría hacerlo en cualquier momento, y así lo hemos dejado claro tanto en la declaración como en el marco de esta reunión", dijo.