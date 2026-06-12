Eslovenia levanta los controles en las fronteras con Hungría y Croacia a petición de la UE

El cambio fue decidido por el nuevo Gobierno conservador de Janez Jansa, que aplicará "medidas compensatorias" cerca de las fronteras y en el interior del país, en lugares que presentan un mayor riesgo de migración y delincuencia transfronteriza.

El Gobierno planea también mejorar la cooperación con las policías de los países vecinos a través del intercambio de datos y un refuerzo de las patrullas mixtas.

El director general de la Policía eslovena, Danijel Lorbek, anunció el jueves que los agentes retirados de los pasos fronterizos se dedicarán a otras tareas, incluida la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que entró en vigor este viernes.

Este año, afirmó Lorbek, el número de cruces fronterizos ilegales ha aumentado en más del 60 por ciento.

Bruselas recomendó el 2 de este mes a nueve países de la UE —Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Eslovenia y Suecia— que trabajaran para "eliminar progresivamente" los controles fronterizos internos, apostando por alternativas como controles policiales no sistemáticos o identificación biométrica.