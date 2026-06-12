Fiscalía pide que se mantenga fianza de un millón de euros al hijo del fundador de Mango

En una nota de prensa, la Fiscalía de Barcelona informó este viernes de que se opuso al recurso de apelación que la defensa presentó ante la Audiencia de Barcelona, en un escrito que, asegura, "desvirtúa pormenorizadamente" las alegaciones de los abogados de Andic, dirigidos por el penalista Cristóbal Martell.

La defensa de Andic, investigado por la muerte de su padre al caer desde una altura de 100 metros en una excursión que hizo con él a Montserrat - monte a las afueras de Barcelona- en diciembre de 2024, rebate en su recurso, uno a uno, los indicios en que se basó la jueza instructora para imponerle una fianza y retirarle el pasaporte, desde sus visitas previas a la zona donde ocurrieron los hechos hasta sus supuestas contradicciones.

La fiscal Teresa Yoldi, que lleva el caso, resalta en su escrito que en la causa constan múltiples indicios que implican a Jonathan Andic en el homicidio de su padre, entre los que considera clave el análisis de su móvil, pese a que parte de su contenido no ha podido ser recuperado porque el investigado denunció haber perdido el teléfono en un viaje relámpago a Quito meses después de la muerte del fundador de la firma de ropa Mango.

En concreto, la fiscal ve fundamental el análisis de la geolocalización y el contenido del móvil, así como sus mensajes y el registro de llamadas realizadas "en el momento de los hechos".

El contenido del teléfono, añade el escrito de la fiscal, "contradice la supuesta buena relación" entre Jonathan Andic y su padre, así como la versión que dio el investigado sobre el modo y circunstancias en que se produjo el fallecimiento".