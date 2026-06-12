Guterres pide prudencia sobre acuerdo entre EEUU e Irán, pero confiesa sentirse "alentado"

Así lo explicó este viernes su portavoz, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria, después de que Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, país mediador, avanzara en un mensaje en X que "se ha alcanzado un texto definitivo y consensuado del acuerdo de paz".

Dujarric pidió respetar los tiempos "dada la delicadeza de la situación" y del hecho de que el pacto ya ha estado supuestamente "cerca de alcanzarse anteriormente".

"Nos parece alentador el tono general de lo que estamos escuchando", apuntó.

El primer ministro pakistaní aseguró que su país está "colaborando estrechamente con ambas partes para concretar los próximos pasos" y apuntó que "la paz nunca ha estado tan cerca como lo está ahora".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este jueves que había alcanzado un "gran acuerdo" de paz con Irán, pendiente de formalizarse, y que podría firmarse este fin de semana en Europa.

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De hecho, llegó a apuntar que sería su vicepresidente, JD Vance, el encargado de acudir a la firma.

Sin embargo, como comentó el portavoz de Guterres, esta es la enésima vez que el mandatario estadounidense se refiere en estos términos al pacto para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Irán negó haber llegado a un acuerdo tras el mensaje de Trump, pero este viernes, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, sostuvo que el "memorando de entendimiento" con Washington "nunca ha estado tan cerca".

Este último acercamiento se produce después de que EE.UU. e Irán intercambiaran una nueva ronda de ataques esta semana tras el derribo de un helicóptero estadounidense por parte de las fuerzas iraníes.

Las negociaciones entre ambos países llevan semanas encalladas mientras intercambiaban borradores de un acuerdo de paz, con la mediación de Pakistán.