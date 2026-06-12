HRW: Las personas albinas en Malaui aún viven con temor a violencia y exclusión social

En un informe publicado en vísperas del Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo, que se celebra este 13 de junio, las organizaciones advirtieron de los obstáculos sociales que todavía afectan a muchas personas con esta condición genética.

"Solo quiero trabajar sin miedo", afirmó Mphatso C., un joven de 19 años citado en el informe.

"Tengo miedo de que me ataquen, me golpeen o incluso me maten. Ese miedo hace que apenas me aleje de casa", añadió.

El informe, basado en entrevistas a 80 personas con albinismo en nueve distritos de Malaui, concluyó que los ataques registrados en años anteriores siguen condicionando la vida cotidiana de muchas de ellas, que evitan "viajar solas, desplazarse a zonas aisladas o aceptar determinadas oportunidades laborales por razones de seguridad".

Según HRW y la Red Africana de Albinismo, los albinos también enfrentan prejuicios durante los procesos de contratación y son excluidos con frecuencia de puestos de atención al público.

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"Cuando envías una solicitud de empleo, no saben que tienes albinismo. Pero cuando te presentas a la entrevista, las expresiones de sus rostros lo dicen todo", relató Rose M., otra de las entrevistadas.

Las organizaciones señalaron, además, que numerosos empleadores no proporcionan medidas básicas de adaptación, como protectores solares, ropa de protección, materiales con letra ampliada o jornadas adaptadas para reducir la exposición al sol.

Malaui alberga unas 134.600 personas con albinismo, según las estimaciones recogidas por el informe.

En África subsahariana, subraya, las personas con albinismo presentan un riesgo significativamente mayor de desarrollar cáncer de piel y, en algunos países, siguen siendo "objeto de ataques alimentados por creencias que atribuyen poderes mágicos a partes de sus cuerpos".

Aunque los ataques contra albinos han disminuido en Malaui en los últimos años, las organizaciones sostuvieron que el legado de esa violencia continúa obstaculizando su acceso al empleo y a otros derechos básicos.

"Las personas con albinismo en Malaui no quieren caridad ni compasión; quieren igualdad de oportunidades, seguridad, dignidad y la posibilidad de trabajar sin miedo", afirmó Bonface Massah, coordinador nacional de la Red Africana de Albinismo en Malaui.

Las organizaciones reconocieron los avances legislativos adoptados por Malaui, incluida una ley de discapacidad aprobada en 2024 que prohíbe la discriminación laboral, pero advirtieron de que la aplicación de estas medidas sigue siendo insuficiente por falta de financiación y mecanismos efectivos de supervisión.