La artista palestina Nashashibi gestiona su tristeza por Gaza con simbolismo y belleza

La muestra estará abierta hasta el 1 de noviembre en el museo Artium de la ciudad española de Vitoria, donde la autora presentó su obra este viernes.

'Get me a stone' consta de pinturas creadas entre 2021 y 2026 que, de una forma más o menos directa, aluden a la ocupación de Gaza, además de una película, 'Occupation of the inner life' ('Ocupación de la vida interior'), con la que la artista habla "sobre los futuros que hubiesen podido suceder", y utiliza para ello imágenes de su estudio y de algunos de sus familiares.

Nashashibi, de padre palestino y madre norirlandesa, explicó que las pinturas de esta muestra constituyen una forma de "gestionar" su "propia frustración y tristeza" por las consecuencias desastrosas de la ocupación.

"No puedo hacer pinturas de las imágenes que se ven en las redes", aseguró, así que opta por utilizar "símbolos, señales, formas diferentes para satisfacer la necesidad de reflejar lo que pasa en Palestina a día de hoy".

Símbolos menos explícitos, como los caballos, que en Gaza se emplean ahora para transportar heridos, los cisnes y los crisantemos (flor de muerte) se combinan con pinturas que expresan de una forma más directa, aunque no cruenta, la situación de Gaza.

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Camas, ropa, las propias siglas de la UNRWA, la agencia de las Naciones Unidas para Palestina, aparecen en algunas de las composiciones, así como manos que sostienen piedras, símbolo más evidente de la resistencia contra Israel.

Un trabajo que ha ayudado a Nashashibi a "encontrar y ofrecer solidaridad", imprescindible para que "la vida sea más soportable".

La comisaria de la exposición, la colombiana Catalina Lozano, indicó que las obras de esta artista constituyen una "forma de relacionarse con el horror" a través de "una mediación sensible, personal y afectiva".