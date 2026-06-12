La India protesta ante EEUU tras el ataque contra un buque en el que murieron tres indios

"Se le ha presentado una enérgica protesta en relación con los continuos ataques de las fuerzas navales estadounidenses contra buques comerciales que transportan a marineros indios en el golfo de Omán, los cuales ya han provocado la trágica y evitable pérdida de tres vidas indias", confirmó el Ministerio de Exteriores de la India en un comunicado.

El Ministerio transmitió su preocupación por el uso de fuerza letal contra el transporte marítimo civil, tildando estas acciones de "inaceptables al considerar que socavan la seguridad y la estabilidad del comercio internacional en una región sensible y en un momento difícil".

Nueva Delhi exigió al diplomático estadounidense que transmita a Washington la necesidad de que sus tropas en la región tomen todas las medidas necesarias para evitar la pérdida de vidas civiles.

La decisión de convocar al encargado de negocios generó debate en las redes sociales, donde varios usuarios se preguntaron por qué no se convocó directamente al embajador de Estados Unidos en el país asiático, Sergio Gor.

Por el momento no hay confirmación de si el máximo representante diplomático se encuentra actualmente en Nueva Delhi o fuera del país.

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La protesta se produce después de que el Gobierno de la India confirmara el jueves la muerte de tres marineros indios que habían sido dados como desaparecidos tras un ataque de fuerzas de EE. UU. contra el buque petrolero MT Settebello, con bandera de Palaos, en el golfo de Omán.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que una aeronave estadounidense había disparado "municiones de precisión" contra la maquinaria del buque, al que acusó de desobedecer órdenes y violar el bloqueo marítimo al intentar transportar petróleo desde Irán.

El incidente se suma a otro registrado a principios de semana en la misma zona, cuando las fuerzas estadounidenses dispararon contra otro petrolero. En ese caso, los 23 tripulantes indios que se encontraban a bordo lograron salir ilesos.