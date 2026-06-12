La oposición rusa en el exilio celebra congreso para fundar un partido político

Fuerzas Pacíficas de Rusia es el nombre elegido, ya que el fin de la guerra en Ucrania es el objetivo que comparten todos los políticos que viven en el extranjero, informó el portal Meduza.

"En diciembre de 2011, al intervenir ante cien mil personas en un mitin en Moscú, Navalni dijo: 'Veo en esta plaza suficiente gente para asaltar el Kremlin. Pero nosotros somos una fuerza pacífica'", explicó Iliá Yashin, conocido opositor residente ahora en Alemania, donde tuvo lugar el congreso fundacional.

Yashin subrayó que la nueva formación representará las ideas e intereses de aquellos que se oponen al presidente ruso, Vladímir Putin, que lleva más de un cuarto de siglo en el poder.

Con todo, tanto el nombre como los objetivos del partido no se conocerán oficialmente hasta que concluya el sábado la segunda jornada del congreso.

Cuando anunció su propuesta en marzo, Yashin aseguró que el objetivo "es llegar al poder en Rusia", ya que se trata de un partido político, "no una fundación, un club de correligionarios o una asociación"

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El opositor destacó que, debido a la guerra en Ucrania, ha surgido un "vacío" político que debe ser rellenado y recordó que a finales del siglo XIX también se crearon partidos políticos rusos en el exilio que eran considerados ilegales y extremistas por la policía secreta zarista.

Con todo, añadió, una vez el último zar, Nicolás II, abdicó en 1917, algunos de esos partidos participaron en los procesos políticos que comenzaron en la nueva Rusia.

Yashin, que fue canjeado en agosto de 2024 en el marco del mayor intercambio de presos entre Rusia y Occidente desde la Guerra Fría, fue declarado a finales de ese año en búsqueda y captura por el Ministerio del Interior.

En enero pasado la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa mantuvo un encuentro en Estrasburgo con la recién creada plataforma de "fuerzas democráticas rusas" integrada por quince personalidades rusas exiliadas y encabezada por el magnate Mijaíl Jodorkovski.

También forman parte de esa plataforma el político y periodista Vladímir Kara-Murza; el ajedrecista y también disidente, Gari Kaspárov; el defensor de los derechos humanos, Oleg Orlov, o Nadia Tolokónnikova, miembro del colectivo feminista Pussy Riot.

Los colaboradores de Navalni, que habría cumplido hace una semana 50 años de no morir -supuestamente envenenado- en febrero de 2024 en una prisión ártica, incluidos en el Fondo de Lucha contra la Corrupción no quisieron formar parte de dicha plataforma.