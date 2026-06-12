La producción brasileña de vehículos crece un 7,1 % en los primeros cinco meses de 2026

En mayo, el número de automóviles, comerciales ligeros, camiones y autobuses fabricados se ubicó en 253.600 unidades, cifra que significa un aumento del 6,3 % respecto a abril y del 15,2 % sobre mayo del año pasado, de acuerdo con los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea).

El mes pasado se registró el mejor promedio diario de ventas de vehículos desde diciembre de 2014, con una media de 13.700 unidades comercializadas por día.

Sin embargo, las exportaciones continúan siendo uno de los principales focos de preocupación para el sector automotor.

En mayo se embarcaron 37.400 vehículos, lo que representa el segundo mes consecutivo de caída y, en el acumulado del año, las ventas de vehículos al exterior sumaron 180.000 unidades, un retroceso del 20 % en comparación con 2025.

Aunque los envíos hacia Colombia mostraron un crecimiento del 14,5 %, los desplomes en los despachos a Argentina (-33,3 %), Uruguay (-34,5 %) y Chile (-19,6 %) arrastraron el resultado general a la baja.

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Asimismo, Anfavea alertó que el panorama macroeconómico global suma nuevas presiones a la industria. El reciente aumento en los precios del petróleo genera un impacto no solo sobre el consumidor final, sino sobre toda la cadena productiva brasileña.

Ante este escenario de riesgo, que amenaza con elevar la inflación del país suramericano, el Banco Central brasileño podría optar por actuar "con mayor rigidez y cautela" a la hora de decidir la tasa de interés en el país, ubicada actualmente en el 14,5 % anual.

En Brasil, en los primeros cinco meses del año se patentaron 222.900 vehículos importados, un crecimiento del 17,4 % respecto al año pasado.

El comercio de vehículos de China hacia Brasil aumentó casi un 87 % durante este período en comparación con los cinco primeros meses del 2025, mientras que las ventas desde México lo hicieron aproximadamente un 30 %.