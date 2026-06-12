Las bolsas europeas celebran la posible paz entre EEUU e Irán con subidas de cerca del 2 %

El IBEX 35 fue la plaza europea que más subió, con un avance del 2,59 % que llevó al selectivo español a tocar máximos al cierre en los 18.764,4 puntos.

De la misma manera que el índice español, la Bolsa de Milán se revalorizó un 1,97 % con el que mejora su máximo histórico por encima de los 51.000 puntos.

París subió un 1,83 %; Fráncfort, un 1,76 %; y Londres, un 1,63 %.

En el conjunto de la región, el índice de referencia Euro Stoxx 50 se anotó un avance del 2,16 %, impulsado por el optimismo generalizado en el Viejo Continente.

Los sectores más beneficiados del continente fueron los equipos de comunicaciones, que escalaron un 7,94 %, y los bancos comerciales, un 4,05 %.

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En el cruce de divisas, el euro subía un 0,03 % frente al 'billete verde', en los 1,1582 dólares.

En Wall Street, la noticia bursátil de la jornada es la salida a bolsa de SpaceX, la compañía de Elon Musk que subió un 11,11 % en su salida.

Las noticias sobre Irán hicieron que, tras las fuertes subidas de ayer, el Dow Jones y el S&P500 subieran un 0,47 % y un 0,38 % respectivamente.

Por el contrario el Nasdaq, donde se negocian los títulos de SpaceX, bajaba un 0,36 %.

Los índices del continente asiático fueron los primeros en anticipar los buenos resultados de este viernes: el Kospi surcoreano subió un 4,63 %; el Nikkei de Tokio, un 2,81 %; el Hang Seng de Hong Kong, un 1,93 %; mientras que en China, el CSI 300 avanzó un 1,16 % y el índice de Shanghái, un 1,12 %.

Ese principio de acuerdo provocó que el precio de los petróleos bajara con fuerza.

En el caso del crudo de referencia en Europa, el brent, su precio bajaba un 3,63 %, hasta los 87,1 dólares, lo que equivale a 3,28 menos que al cierre de ayer, cuando cayó casi un 3 %.

El petróleo intermedio de Texas, también se abarata en esta sesión, un 3,84 %, con el barril negociándose en los 84,34 dólares al cierre bursátil europeo.

El gas natural de referencia en Europa, el que cotiza en el mercado TTF de Países Bajos, bajaba un 0,99 %, y el megavatio hora se situaba en los 46,535 dólares.

En el mercado de renta fija, el bono soberano alemán redujo su rentabilidad al 2,993 %, y el español, al 3,418 %.

Los metales preciosos recuperan terreno este viernes con la onza de oro en los 4.222,53 dólares (0,24 %) y la plata en los 67,66 dólares (0,54 %).

Por su parte, el bitcóin, en una sesión volátil, subía un 1,08 %, hasta los 64.022 dólares.