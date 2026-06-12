Las principales aerolíneas aplicarán recargos récord por combustible en julio y agosto

En el caso de los vuelos en las rutas que conectan el archipiélago con Europa, Norteamérica, Oriente Medio y Oceanía, el recargo pasará a ser de 65.000 yenes (350 euros) a partir del 1 de julio y hasta el 31 de agosto.

Sin embargo, estos recargos serán inferiores al límite máximo, puesto que las compañías se apoyarán en los subsidios gubernamentales implementados con motivo de las medidas de respuesta a la situación en Oriente Medio.

Los recargos por combustible se calculan en función del promedio de los precios del mercado del combustible de avión y de los tipos de cambio de divisas de los dos últimos meses.

Ambas aerolíneas ya elevaron a principios de mayo los recargos por combustible, sumándose así a otras de Asia, un continente muy dependiente de las importaciones de crudo de Oriente Medio. En el caso de la ruta que afecta a Europa, ANA lo subió un 76 % y JAL un 93 %.

Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el combustible representa hasta el 30 % de los costes operativos de las aerolíneas, por lo que las fluctuaciones significativas en los precios internacionales del petróleo les impactan sustancialmente.