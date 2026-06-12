Macron espera que EE.UU. e Irán alcancen "muy pronto" un acuerdo para terminar la guerra

"Es esa vía la que permitirá, espero, alcanzar muy pronto un acuerdo entre los Estados Unidos de América e Irán", afirmó Macron durante una comparecencia conjunta en París con el primer ministro canadiense, Mark Carney, cuyo país ejerció la anterior presidencia del G7 que ahora ostenta Francia.

El mandatario señaló que Francia está preparada para apoyar la puesta en marcha de un eventual entendimiento, favoreciendo la reanudación del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y aportando su experiencia para alcanzar un acuerdo global.

Macron subrayó que cualquier pacto deberá ser "sólido" en los ámbitos nuclear y balístico, además de contribuir a la estabilidad regional.

El presidente francés incidió en la resolución de los conflictos mediante la diplomacia y destacó la coincidencia de posiciones entre Francia y Canadá en materia de respeto al derecho internacional, y en la defensa de la soberanía y la integridad territorial del Líbano, así como la necesidad de estabilizar Gaza y avanzar hacia la solución de dos Estados para resolver el conflicto con Israel.

La crisis en Oriente Medio será uno de los asuntos destacados en la agenda de la próxima cumbre de líderes del G7, que se celebrará entre el lunes y miércoles próximos en Évian, en el este de Francia.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este jueves que había alcanzado un "gran acuerdo" de paz con Irán, pendiente de formalizarse, y que podría firmarse este fin de semana en Europa. De hecho, llegó a apuntar a que sería su vicepresidente, J. D. Vance, el encargado de acudir a la firma.

Irán negó haber llegado a un acuerdo tras el mensaje de Trump, pero este viernes, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, sostuvo que el "memorando de entendimiento" con Washington "nunca ha estado tan cerca".

Este último acercamiento se produce después de que EE.UU. e Irán intercambiaran una nueva ronda de ataques esta semana tras el derribo de un helicóptero estadounidense por parte de las fuerzas iraníes.

Las negociaciones entre ambos países llevan semanas encalladas mientras intercambiaban borradores de un acuerdo de paz, con la mediación de Pakistán.