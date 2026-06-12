Mayoría de EEUU está "de mal humor" en antesala del 250 aniversario del país, dice estudio

Al comenzar 2026, el 29 % de los adultos en EE.UU. dijo estar satisfecho con cómo iban las cosas en el país, frente a un 69 % que se declaró insatisfecho.

Además, el estudio confirma que el estado de ánimo nacional está fuertemente condicionado por la afiliación política y por quién ocupa la Casa Blanca.

En el segundo mandato del presidente Donald Trump, los republicanos se muestran significativamente más satisfechos que los demócratas con la marcha del país, mientras que unos años antes, bajo la presidencia de Joe Biden, ocurría lo contrario.

Los datos sobre polarización en el país muestran además que dos tercios de los ciudadanos creen que, para el año 2050, el país estará aún más dividido políticamente.

Sin embargo, algunos ciudadanos transmiten todavía cierta esperanza por los próximos años, con un 48 % de ellos mostrándose optimistas respecto al futuro del país, frente a un 51 % que se considera pesimista.

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La mitad cree que EE.UU. desempeñará un papel menos importante en el mundo, será menos próspero, se convertirá en un lugar más peligroso para vivir y tendrá un peor sistema de Gobierno.

La investigación también revela brechas generacionales en las expectativas hacia 2050. Los adultos más jóvenes, de 18 a 29 años, son menos proclives que los mayores de 65 a pensar que la economía será más fuerte, que el Gobierno funcionará mejor o que el país será más seguro dentro de 25 años.

Sin embargo, en indicadores como la satisfacción con la marcha actual del país o el grado de esperanza y felicidad al pensar en el futuro, las diferencias entre grupos de edad son más matizadas, y los jóvenes incluso superan a los mayores en niveles de felicidad personal al imaginar los años venideros.

Este estudio incluye los resultados de una nueva encuesta realizada a 3.592 adultos estadounidenses entre el 6 y el 12 de abril de 2026 y tiene un margen de error general de más o menos 1,9 puntos porcentuales.

El centro de investigación subraya que la satisfacción de los estadounidenses repuntó ligeramente tras un mínimo reciente durante la pandemia de la COVID‑19, pero recuerda que, desde hace más de dos décadas, son más los estadounidenses que expresan insatisfacción que los que se declaran contentos con la dirección del país.