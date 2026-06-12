Misión de expresidentes destaca avances en la democratización de la justicia en Guatemala

El expresidente costarricense y fundador del CDI, Carlos Alvarado Quesada (2018-2022), resaltó el relevo en la cúpula del Ministerio Público (Fiscalía) y el sistema de justicia en el marco de la supervisión que la entidad realiza a los procesos de designaciones de altas autoridades en el país centroamericano.

"El cambio en la Fiscalía General es notable, no solo por el proceso democrático y en tiempo que se llevó adelante para hacer esta elección, sino porque representa un cambio real para la sociedad guatemalteca que hoy respira más tranquila en este ámbito. Felicitamos esos avances, no obstante, hay que llamar la atención que hemos escuchado de muchas otras circunstancias en las que se tiene que seguir trabajando", puntualizó Alvarado Quesada.

Esta segunda delegación de 2026 da continuidad a un diálogo iniciado en febrero para evaluar los impactos de los relevos en la Corte de Constitucionalidad (máximo tribunal del país centroamericano), el Tribunal Supremo Electoral y la Fiscalía General, además de vigilar las próximas designaciones en la Contraloría General de Cuentas y la Corte Suprema de Justicia.

Los resultados de la misión internacional subrayan que el fortalecimiento democrático de las instituciones guatemaltecas requiere de un avance constante. En sus conclusiones, la delegación remarcó la urgencia de mantener la vigilancia internacional sobre las mesas técnicas de postulación para blindar la idoneidad de las futuras autoridades judiciales.

Ante este panorama, Alvarado Quesada apeló a la ciudadanía, la sociedad civil y a los distintos sectores locales a seguir involucrándose en el fortalecimiento institucional de un pueblo plural que cuenta con el respaldo de la comunidad internacional en su ruta democrática.

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Durante 2026, Guatemala enfrenta un ciclo de relevos institucionales que abarca tanto los procesos concluidos en justicia como las designaciones pendientes en la Contraloría General de Cuentas y la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, en septiembre se producirán cambios en la jefatura de la Superintendencia de Bancos, órgano de control del sistema financiero, y en la presidencia del Banco de Guatemala (Central).