Taiwán condena la primera incursión de buques chinos alrededor de la isla Taiping

La cancillería taiwanesa publicó hoy un comunicado en el que consideró que las acciones "irracionales" del Gobierno chino infringen la soberanía de la isla, socavan la paz y estabilidad regional y han violado el derecho internacional.

La Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán informó el jueves de que dos buques oficiales chinos entraron brevemente en aguas restringidas próximas a la isla Taiping, bajo control taiwanés en el mar de China Meridional, en lo que calificó como la primera incursión en dichas aguas por parte de embarcaciones oficiales chinas.

Según el comunicado de la CGA, el buque patrullero Sansha Zhifa 301 y el buque de suministro Sansha 2 de China fueron detectados entrando en dos ocasiones en aguas restringidas alrededor de la isla, a las 8:28 y 8:31 hora local de la mañana del jueves, cuando realizaron además dos giros bruscos y repentinos.

La cancillería taiwanesa añadió que esta acción se suma al hostigamiento previo de buques oficiales chinos a cargueros que navegaban libremente en aguas al este de Taiwán, lo que, a su juicio, "marca una nueva y maliciosa escalada de las operaciones en la 'zona gris'".

"Esta serie de actos de acoso representa una grave amenaza para la soberanía y la seguridad marítima" de Taipéi, declaró en su comunicado, donde incidió en que las islas del mar de China Meridional pertenecen al territorio de la República de China (nombre oficial de Taiwán).

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El incidente se enmarca en una serie de incursiones similares que China ha realizado recientemente en aguas al este de Taiwán, en respuesta al anuncio de negociaciones entre Filipinas y Japón para delimitar sus respectivas zonas económicas exclusivas en las aguas situadas entre Filipinas y el archipiélago japonés de Ryukyu.

La isla Pratas —situada a unos 310 kilómetros al sureste de Hong Kong— y la isla Taiping —a unos 1.300 kilómetros al sur— son los principales territorios bajo control efectivo de Taiwán en el mar de China Meridional, cuyas aguas Pekín reclama casi en su totalidad y por las que circula alrededor de un tercio del tráfico marítimo mundial.