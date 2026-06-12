Talibanes refuerzan seguridad para impedir nuevas protestas en la ciudad afgana de Herat

"Los talibanes siguen presentes en gran número en Jebrail y otras zonas cercanas a la ciudad de Herat. Están desplegados en las carreteras y en los callejones. Dos o tres unidades de seguridad talibanes diferentes operan en la zona y están haciendo todo lo que está en su mano para impedir cualquier posible manifestación futura", declaró a EFE Hedayatullah, un residente local que participó en las protestas.

Según Hedayatullah, los vecinos de Herat siguen debatiendo posibles respuestas a los recientes acontecimientos, pero la amplia presencia de las fuerzas de seguridad ha creado un clima de miedo.

"Se trata de una forma de dictadura que priva a la gente de su derecho fundamental a manifestarse y aún hay personas detenidas por los talibanes", añadió.

Otro residente, que habló con EFE bajo condición de anonimato, afirmó que funcionarios talibanes han mantenido conversaciones con ancianos de la comunidad y líderes locales para "prevenir futuras manifestaciones".

La tensión en Herat, la tercera ciudad más poblada del país, estalló después de que al menos 30 mujeres fueran arrestadas los pasados 6 y 7 de junio por presuntamente incumplir las normas de vestimenta impuestas bajo la interpretación talibán de la ley islámica.

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El martes, decenas de manifestantes, mujeres y hombres, protagonizaron una protesta que fue reprimida con armas de fuego por los talibanes, dejando al menos dos muertos, entre ellos un niño, según confirmó la ONU.

Residentes de Herat dijeron que la indignación pública sigue siendo elevada.

"La gente se opone al insulto que se ha producido y busca la libertad dentro del marco del islam y los valores afganos. Por lo tanto, querían celebrar manifestaciones, incluidas protestas a gran escala", afirmó Hedayatullah.

"Sin embargo, los funcionarios talibanes están presionando a los ancianos de la comunidad, a los imanes de las mezquitas, a los ancianos tribales y a los representantes locales para que no permitan que se celebren las protestas", añadió.

El gobernador talibán de la provincia de Herat, Noor Ahmad Islamjar, defendió en una reciente declaración a los medios de comunicación las detenciones de mujeres y niñas, argumentando que se dieron para hacer cumplir las normas islámicas sobre vestimenta.