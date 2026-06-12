Todo el territorio peninsular de Portugal en alerta por calor este viernes

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) alertó en su página web de la "persistencia de valores elevados de la temperatura máxima".

Entre las capitales de distrito, Santarém, Évora y Setúbal son las que mayores temperaturas registrarán este viernes, con máximas que rondarán los 39ºC, seguidas por Braga (38ºC), Coimbra (37ºC), Castelo Branco (37ºC) y Beja (37ºC).

Asimismo, cerca de dos tercios de los municipios en el territorio peninsular se encuentra en nivel "máximo" de incendio rural, con el resto en niveles "muy elevado", "elevado" o "moderado".

Ante la previsión de altas temperaturas previstas para este fin de semana, la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) de Portugal emitió ayer, jueves, una serie de recomendaciones para prevenir a la población respecto a los incendios rurales, como evitar quemas extensivas y usar desbrozadoras y trituradoras.

En los próximos días se prevé un empeoramiento de las condiciones meteorológicas a causa del tiempo "caliente y seco", y se esperan máximas por encima de los 40ºC, una humedad relativa del aire inferior al 30 % "en la mayor parte del territorio" y fuertes ráfagas de viento.