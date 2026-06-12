Ucrania alcanza dos refinerías rusas en Tatarstán y una planta química con sus ataques

Una de las dos refinerías atacada lleva por nombre TANEKO y tiene una capacidad de procesamiento anual de más de 16 millones de toneladas al año. La infraestructura produce, entre otros derivados del petróleo, gasóleo y combustible para aviones.

La otra refinería afectada,TANF-NK, procesa petróleo pesado con alto contenido de sulfuro y condensados de gas.

Ambas infraestructuras están situadas en la ciudad de Nizhnekamsk de la región de Tatarstán, en el centro de la parte europea de Rusia.

El combinado químico atacado se encuentra en la ciudad de Toliati de la región de Samara.

Según el Estado Mayor ucraniano, como consecuencia de los ataques se han producido incendios en las tres infraestructuras.

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Además, el Estado Mayor informa de otros ataques contra puntos de observación y mando en la región rusa de Kursk y en las zonas del este de Ucrania ocupadas por Rusia, donde las fuerzas de Kiev también han golpeado a concentraciones de tropas rusas, un depósito de material de artillería y centros logísticos.

Ucrania ataca prácticamente todas las noches refinerías y otros objetivos energéticos, industriales y militares dentro de la Federación Rusa.