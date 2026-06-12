Una incidencia técnica retrasa la salida del avión del papa del aeropuerto de Tenerife

El avión tenía que despegar a las 15:20 horas (13:20 GMT) pero ya llevaba una hora de retraso acumulado por la duración de los últimos actos.

Posteriormente, el comandante del Airbus 320 de Iberia ha informado a los pasajeros de que había una incidencia técnica que se iba a intentar solventar.

El comandante indicó a los pasajeros que el aparato está siendo remolcado para colocarlo contra el viento, es decir le están dando la vuelta a la aeronave "para intentar una nueva puesta en marcha del motor, ya que el fallo se ha podido producir por el viento en cola".

"Vamos a hacer este intento, si fuera satisfactorio podremos iniciar nuestro vuelo", indicó el comandante a los pasajeros.

El rey Felipe VI, que había abandonado la pista tras despedir al papa en la escalerilla, ha vuelto al conocer la incidencia y ha subido al avión, tras lo que ambos han bajado y han ido juntos hasta la terminal del aeropuerto conversando y con gesto relajado.

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También se han bajado del avión algunos de los cardenales que acompañan al Papa en su viaje, como el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y el cardenal español Ángel Fernández Artime.

Mientras, los asistentes del vuelo están sirviendo agua a los periodistas y al resto del séquito del Vaticano que permanece en el aparato.