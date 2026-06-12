Zimbabue y Guinea Ecuatorial sellan acuerdos bilaterales con foco en diplomacia y economía

Según un comunicado del Ministerio de Información, Publicidad y Radiodifusión de Zimbabue, ambos mandatarios firmaron un acuerdo de cooperación académica, científica y tecnológica con el objetivo de facilitar el intercambio de conocimientos y oportunidades formativas.

Zimbabue cuenta con una infraestructura universitaria de alto nivel en ciencias técnicas, que históricamente ha acogido a estudiantes ecuatoguineanos, y este memorando busca el reconocimiento mutuo de títulos académicos, así como la expansión de becas en áreas como la ingeniería, la innovación y el desarrollo tecnológico.

"Esta visita de Estado nos ha brindado una importante oportunidad para elevar nuestras relaciones bilaterales a un nivel superior", expresó Mnangagwa durante el cierre del encuentro bilateral.

"Ha profundizado y consolidado nuestros ideales de panafricanismo, cooperación Sur-Sur y la aspiración a la unidad, la integración y la prosperidad compartida de África", añadió.

El segundo acuerdo se enfoca en el comercio, la inversión y la industrialización con la intención de eliminar trabas burocráticas y promover alianzas entre sectores privados, que aprovechará activamente el marco del Área de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA).

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Se centrará en abrir oportunidades de mercado directas en sectores prioritarios como minería, agricultura, gestión de vida silvestre, manufactura y turismo, permitiendo que las empresas de ambos países exploren cadenas de suministro mutuas.

También aseguraron un memorando de cooperación para la formación de intérpretes y traductores, con el que capacitarán a personal diplomático y técnico en los idiomas oficiales de ambos estados, ya que Guinea Ecuatorial es el único país de África que tiene el español como lengua oficial, mientras que el resto habla mayoritariamente inglés o francés.

Por último, firmaron el reglamento de procedimiento de la comisión binacional (BNC) que fijará la periodicidad de las reuniones de alto nivel y los mecanismos legales necesarios para garantizar que los ministros de ambos gobiernos implementen acuerdos con rapidez.

"La asociación entre nuestras dos naciones debe ahora pasar decididamente del diálogo a los resultados tangibles. Esto debe basarse en una implementación oportuna y coordinada. El desarrollo inclusivo y el crecimiento equitativo, que beneficien a nuestras dos economías y pueblos, deben seguir siendo objetivos clave", concluyó Mnangagwa.

Se espera que a través de estos memorandos se activen por primera vez exportaciones de madera ecuatoguineana y la importación de productos agrícolas y técnicos de Zimbabue.