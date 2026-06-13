Al menos 3.756 muertos y más de 11.600 heridos en ataques israelíes en Líbano desde marzo

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública dijo en un escueto comunicado que "el balance total acumulado de la agresión desde el 2 de marzo hasta el 13 de junio es de 3.756 mártires y 11632 heridos".

Este sábado, al menos dos personas murieron en una nueva oleada de bombardeos de Israel contra el sur del Líbano, después de que el Ejército israelí ordenara dos veces a los residentes de una veintena de localidades evacuar sus localidades.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó de que el encargado administrativo de la localidad de Al Rayan, Ali Badi, murió en uno de los bombardeos israelíes contra la zona de Jezzine, una de las regiones más golpeadas por la nueva oleada de bombardeos iniciada esta mañana.

Además, otro ciudadano libanés falleció en un ataque aéreo contra la ciudad de Kfar Remmam, de acuerdo con la ANN, que añadió que los cazas israelíes también bombardearon la zona de Nabatieh al Fawqa.

Por su parte, el Ejército libanés, que no interviene en la guerra, denunció en un comunicado que un dron israelí atacó a un soldado mientras se desplazaba cerca de un hospital de Nabatieh y, posteriormente, volvió a apuntar contra el militar, "lo que provocó que resultara gravemente herido".

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La ANN añadió que Israel efectuó decenas de ataques contra el sur del Líbano, pero también contra el oriental Valle de la Bekaa, que ha sido duramente castigado durante el conflicto.

El grupo chií Hizbulá, por su parte, reivindicó varios ataques contra las tropas y vehículos israelíes que invaden diferentes puntos del sur del Líbano.