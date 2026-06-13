Al menos tres muertos y dos heridos en un accidente de tráfico en el norte de Honduras

El accidente ocurrió en el sector de La Campana, cuando el conductor de un vehículo perdió el control y el automóvil impactó de forma violenta contra un muro y dio varias vueltas sobre el pavimento.

Las víctimas mortales fueron identificadas como José Luis Torres, conductor del vehículo; Samir Banegas y Juan Carlos Guevara.

Por su parte, las heridas fueron identificadas como Cindy López y Belkis Romero, quienes fueron trasladadas de urgencia hacia un centro asistencial de San Pedro Sula.

Los accidentes de tránsito representan la segunda causa de muerte en Honduras, superados únicamente por los homicidios, según los datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

En lo que va de 2026, las autoridades de tráfico registran más de 700 muertos en accidentes, muchos por exceso de velocidad, ingesta alcohólica, fallas mecánicas e imprudencia de los conductores.