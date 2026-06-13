Cuba se debate entre el escepticismo y la esperanza tras el anuncio de reformas

En una comparecencia sorpresa y únicamente ante medios estatales, Díaz-Canel informó la víspera sobre reformas que incluyen cambios para descentralizar y asignar una mayor "autonomía" a empresas estatales, a las provincias y municipios, así como transformaciones en el turismo, el comercio exterior, la inversión extranjera y el sector privado.

“A mí me parece que esas medidas ya las había mencionado en otras ocasiones. ¿No sé por qué me suenan hasta conocidas y que al final no se habían implementado? Que eran cosas que se han dejado, y como que ahora ya es una cosa desesperada”, señaló a EFE Maydolis Oliva.

Esta habanera de 39 años, que caminaba por el municipio Playa cargada con productos básicos para el hogar como aceite para cocinar y aseo, comentó desconfiada que las medidas habían llegado en un momento de definición obligatoria para el país.

“Ya llegó como un top en que lo tienen que hacer; y que no va a solucionar nada a esta altura de la vida”, concluyó.

Aunque el Gobierno cubano no vinculó las reformas de este viernes a la negociación con EE.UU.; Washington sí presiona a La Habana para que introduzca reformas económicas y políticas. Díaz-Canel señaló, por su parte, que “son tiempos en que hay que cambiar y el país no puede seguir funcionando igual".

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Al referirse al contexto actual de la isla, Díaz-Canel dijo que “el país no está detenido” y enfrenta “con inteligencia toda esta situación”, en referencia a la grave crisis energética que vive Cuba desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU. a lo que se añaden desde mayo, sanciones reforzadas contra sectores vitales de la economía.

En la isla se han multiplicado los apagones que alcanzan los dos días consecutivos en casi todas las provincias y más de 20 horas seguidas diariamente en La Habana, lo que ha azuzado el descontento social, y cada jornada suceden protestas pacíficas, quemas de basura en las calles y cacerolazos.

Una de las medidas anunciadas este viernes, busca incentivar que la isla sea “cada vez menos dependiente de la generación eléctrica con el uso de combustibles fósiles, especialmente por el bloqueo de EE.UU., por el cual en “los últimos cinco meses nada más ha entrado un barco de petróleo a Cuba”, añadió Díaz-Canel.

“Él (Díaz-Canel) habló del programa alimentario, de abrir las inversiones, y se iba a quitar algunas trabas y creo que son cosas justas, comentaba más esperanzado a EFE, Diosdado Licor, un habanero jubilado de 65 años.

Mientras conversaba sobre las medidas con otro vecino en la Avenida 3ra del barrio habanero de Miramar, uno de los repartos más acomodados de la capital, Licor afirmó: "Creo que lo que hay es que seguir y seguir el paso la ley (...) creo que vamos a salir de esto".

"Los cubanos tenemos que salir de esto, si hemos salido cosas peores”, aseveró.

El amplio paquete de reformas económicas dado a conocer este viernes, incluye, entre otros aspectos, aumentar la "autonomía" de las empresas estatales en materia de salarios, de inversión de utilidades (beneficios), de importación y exportación y de asociación con otros actores económicos.

También se prevé eliminar las importadoras, empresas estatales que intermedian el comercio exterior, el fin de las limitaciones a la importación de vehículos; y la entrada de "nuevos actores" en el sector turístico, para "explotar" el parque hotelero de la isla tras la reciente retirada total o parcial de las hoteleras extranjeras a fin de evitar las sanciones estadounidenses.

Además, se prevé "incentivar" la inversión extranjera directa, teniendo en cuenta el rol que pudieran jugar los cubanos residentes en el exterior, que contarán con las mismas condiciones que sus connacionales en la isla.

Todas éstas trasformaciones serán presentadas para su aprobación en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento unicameral) en su sesión del próximo julio.