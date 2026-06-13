Decenas de mujeres se unen a las protestas en la Cachemira paquistaní ante temor a choques

"Unas 5.000 mujeres se han unido a la sentada de protesta. La situación es muy tensa. Las fuerzas también se están acercando. Los manifestantes podrían trasladarse a la ciudad de Rawalakot en cualquier momento. Si lo hacen, habrá violencia", advirtió a EFE un miembro del Comité Conjunto de Acción Popular (JAAC), Zahoor Ahmed.

Sin embargo, las autoridades locales rebajan esa cifra y descartan un choque inminente. "Sí, ahora también hay mujeres. No tenemos una estimación de su número, pero podrían ser menos de mil. La situación de la ley y el orden está bajo control por ahora", matizó a EFE el oficial de la comisaría de Policía de Rawalakot, Muhammed Umar.

Los manifestantes continúan atrincherados hoy en el perímetro de la ciudad a pesar de la creciente presión. Para proteger los campamentos y limitar el movimiento policial, los simpatizantes del comité han bloqueado varias carreteras, valiéndose del apoyo de los vecinos, que han abierto sus casas para ofrecerles refugio y comida en medio del aislamiento y los cortes de suministro.

La ola de violencia desatada por estas movilizaciones ha dejado ya al menos 15 muertos, incluidos cuatro agentes de seguridad, según cifras oficiales, aunque el JAAC eleva el balance a unas 100 víctimas mortales.

El Gobierno regional declaró recientemente al JAAC como grupo ilegal, suspendió los servicios de internet en la zona y desencadenó una ola de arrestos contra los líderes de la plataforma, recurriendo al uso de la fuerza para intentar dispersar a la multitud sin lograr frenar las sentadas ciudadanas.

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El detonante actual de este enquistamiento son los 12 escaños de la discordia. El JAAC, que comenzó el año pasado como una plataforma civil contra el encarecimiento del costo de vida y los precios del trigo, exige ahora la abolición de la docena de asientos de la Asamblea Legislativa regional reservados para los refugiados de la Cachemira india, asentados en la zona después de 1947.

Los manifestantes acusan a los principales partidos y a Islamabad de utilizar sistemáticamente a estos doce representantes para manipular las mayorías y controlar el Gobierno local.