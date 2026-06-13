Dos muertos en el sur de Gaza por el ataque de un dron israelí, más de 980 en la tregua

Los fallecidos, Mohammed Al Namrouti y Hossam Al Jabri, caminaban por la calle al momento del ataque, que hirió también a un niño, según este hospital.

El menor de edad se encontraba en estado "moderado", según fuentes del Nasser.

Consultado por EFE, el Ejército aún no se ha pronunciado al respecto.

Es el segundo ataque con víctimas mortales este sábado, después de que otro bombardeo matara a un trabajador municipal en el campamento de Bureij (centro). Según el Ejército de Israel, el objetivo era un "terrorista", como se refiere habitualmente a los vinculados a organizaciones como Hamás o la Yihad Islámica.

Según el último boletín del Ministerio de Sanidad gazatí, 72.993 personas han muerto en ataques israelíes en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva en represalia por los ataques de las milicias locales a su territorio, en los que murieron 1.200 y 251 fueron secuestradas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante el actual alto el fuego, vigente desde octubre de 2025, el Ejército israelí ha matado a 983 personas en Gaza, añade el ministerio.