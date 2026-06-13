Eficacia ucraniana en interceptación de misiles y drones superó el 88 % en mayo

"A pesar de la intensidad sin precedentes de los ataques aéreos durante la primavera de 2026, las unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania demuestran una eficacia elevada y estable, situada entre el 88 % y el 90 %. En mayo de 2026, la eficacia general de la defensa aérea ucraniana en la interceptación de misiles y drones se mantuvo en un nivel estable y elevado, superior al 88 %", afirmó.

Según Kovalov, que hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa sobre el uso por Rusia de medios de ataque aéreo contra infraestructuras civiles, a lo largo del mes las Fuerzas de Defensa de Ucrania destruyeron más de 57.000 objetivos aéreos enemigos.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana informó de que Rusia lanzó desde las 18.00 hora local del viernes 118 aparatos aéreos no tripulados de ataque Shahed (incluidos los propulsados por reacción), Gerbera, Italmas, munición merodeadora Banderol y drones réplica Parodia contra Ucrania, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 110 en el sur y este del país hasta las 08.30 horas del sábado.

Los drones se lanzaron desde las regiones rusas de Oriol, Kursk, Mílerovo y Primorsko-Ajtarsk, desde Gvardíiske, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y desde territorio ocupado de Donetsk, precisa el comunicado publicado en Telegram.

Se registraron impactos de tres drones en tres localizaciones, así como la caída de fragmentos de aparatos derribados en seis.

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El ataque continuaba en el momento de la publicación del parte con varios drones rusos en el espacio aéreo ucraniano.